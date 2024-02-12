«Санкции способствовали сближению России и Азербайджана», заявил посол РФ - Mediamax.am

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«Санкции способствовали сближению России и Азербайджана», заявил посол РФ


Фото: sputnik.az


Ереван /Медиамакс/. Посол РФ в Баку Михаил Евдокимов заявил, что западные санкции оказали существенное влияние на укрепление экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном

«Мы прогнозировали, что в 2023 году товарооборот между Россией и Азербайджаном достигнет $ 4 млрд. Мы ошиблись. Товарооборот составил $ 4,4 млрд, рост - 17%. Санкции привели к тому, что наши отношения стали еще более тесными, у нас реализуются очень серьезные проекты в промышленной кооперации», - сказал Евдокимов в интервью газете «Известия».

 

Он подчеркнул, что «17-процентный рост - это не реэкспорт чего-то через Азербайджан, это, в частности, крупные проекты по промышленной кооперации».

 

«Другая цифра, которая тоже показывает результат западных санкций. По состоянию на начало этого года использование национальных валют России и Азербайджана превысило 54%, то есть в наших отношениях с Баку мы уходим от доллара и евро», - сказал дипломат.

 

«Азербайджан превратился в экономически развитое, очень сильное, стабильное государство. И азербайджанский бизнес тоже очень эффективно и быстро реагирует на новые возможности в экономических связях с Россией», - отметил Михаил Евдокимов.

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