Пашинян: Армения не обсуждает вопрос членства в НАТО

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что «мы не обсуждали и не обсуждаем членство в НАТО».

«У нас партнерские отношения с НАТО, и в этом нет ничего нового. Раньше у нас был Индивидуальный план партнерства с НАТО, сейчас этот план переформатируется в иной формат партнерства, не предполагающий членства.

Сегодня мы как минимум де-юре являемся членом Организации Договора о коллективной безопасности, и в Армении идут дискуссии о том, насколько стратегия членства в блоках соответствует интересам Армении в долгосрочной перспективе», - заявил Пашинян в интервью британской газете The Telegraph, полный текст которого опубликован на сайте премьер-министра

Никол Пашинян уточнил, что «мы не говорили, что отрицаем или отвергаем сотрудничество с Россией в целом и в сфере безопасности в частности».

«Мы сказали, что собираемся диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности» - уточнил он.