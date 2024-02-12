Пашинян: Армения не обсуждает вопрос членства в НАТО - Mediamax.am

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Пашинян: Армения не обсуждает вопрос членства в НАТО


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что «мы не обсуждали и не обсуждаем членство в НАТО».

«У нас партнерские отношения с НАТО, и в этом нет ничего нового. Раньше у нас был Индивидуальный план партнерства с НАТО, сейчас этот план переформатируется в иной формат партнерства, не предполагающий членства.

 

Сегодня мы как минимум де-юре являемся членом Организации Договора о коллективной безопасности, и в Армении идут дискуссии о том, насколько стратегия членства в блоках соответствует интересам Армении в долгосрочной перспективе», -  заявил Пашинян в интервью британской газете The Telegraph, полный текст которого опубликован на сайте премьер-министра

 

Никол Пашинян уточнил, что «мы не говорили, что отрицаем или отвергаем сотрудничество с Россией в целом и в сфере безопасности в частности».

 

«Мы сказали, что собираемся диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности» - уточнил он.

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