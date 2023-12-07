Ильхам Алиев высмеял Жозепа Борреля

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал сегодня «абсолютно неприемлемыми» заявления главы европейской дипломатии Жозепа Бореля.

Выступая на конференции «Карабах: возвращение домой через 30 лет - достижения и вызовы» Алиев заявил, что Борель объявил об исходе 150 тысяч армян из Нагорного Карабаха, «когда сами армяне заявляли о 100 тысячах».

«Это ложь. Завтра Боррель может объявить о 200 тысячах перемещенных - смотря что ему приснится», - сказал президент Азербайджана.

Ильхам Алиев выразил удивление тем, что испанец Жозеп Боррель может «защищать сепаратистов», в то время как сама Испания сильно пострадала от сепаратизма.