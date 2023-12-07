Ильхам Алиев высмеял Жозепа Борреля - Mediamax.am

1190 просмотров

Ильхам Алиев высмеял Жозепа Борреля


Фото: https://menaaffairs.com/


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал сегодня «абсолютно неприемлемыми» заявления главы европейской дипломатии Жозепа Бореля.

Выступая на конференции «Карабах: возвращение домой через 30 лет - достижения и вызовы» Алиев заявил, что Борель объявил об исходе 150 тысяч армян из Нагорного Карабаха, «когда сами армяне заявляли о 100 тысячах».

 

«Это ложь. Завтра Боррель может объявить о 200 тысячах перемещенных - смотря что ему приснится», - сказал президент Азербайджана.

 

Ильхам Алиев выразил удивление тем, что испанец Жозеп Боррель может «защищать сепаратистов», в то время как сама Испания сильно пострадала от сепаратизма.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Декабрь 6, 2023 12:15
Алиев: Встреча с Пашиняном должна быть «ориентированной на результат»

Внешняя политика | Декабрь 6, 2023 11:38
Ильхам Алиев высмеял Жозепа Борреля

Внешняя политика | Декабрь 6, 2023 10:49
США продолжат указывать Азербайджану на вызывающие беспокойство вопросы
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023