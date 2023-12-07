Лавров и Байрамов обсудили отношения Еревана и Баку - Mediamax.am

1589 просмотров

Лавров и Байрамов обсудили отношения Еревана и Баку


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов подтвердили на встрече необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Баку и Ереваном.

«В контексте дискуссии по региональной проблематике подтверждена необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов», - говорится в сообщении МИД России.

 

В ведомстве отметили, что стороны также затронули «актуальные вопросы двусторонних связей».

 

«Обсуждены дальнейшие совместные шаги по реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 года».

 

«Стороны обменялись мнениями по ряду других международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая проблематику сотрудничества в рамках каспийской «пятерки», - заключили в МИД России.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Декабрь 6, 2023 12:15
Алиев: Встреча с Пашиняном должна быть «ориентированной на результат»

Внешняя политика | Декабрь 6, 2023 11:38
Ильхам Алиев высмеял Жозепа Борреля

Внешняя политика | Декабрь 6, 2023 10:49
США продолжат указывать Азербайджану на вызывающие беспокойство вопросы
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023