Лавров и Байрамов обсудили отношения Еревана и Баку

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов подтвердили на встрече необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Баку и Ереваном.

«В контексте дискуссии по региональной проблематике подтверждена необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов», - говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве отметили, что стороны также затронули «актуальные вопросы двусторонних связей».

«Обсуждены дальнейшие совместные шаги по реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 года».

«Стороны обменялись мнениями по ряду других международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая проблематику сотрудничества в рамках каспийской «пятерки», - заключили в МИД России.