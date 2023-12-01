Армен Григорян отправится в США

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 2 декабря отбудет с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки.
Как сообщили в аппарате Совбезопасности, «в Вашингтоне планируется обсуждение повестки развития двусторонних отношений Армения-США».
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