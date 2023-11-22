Ереван передал Баку шестую версию мирного договора - Mediamax.am

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Ереван передал Баку шестую версию мирного договора


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Армения передала Азербайджану шестую версию проекта мирного договора.

«Согласно публичному заявлению премьер-министра Никола Пашиняна от 18 ноября об активизации дипломатических усилий для достижения подписания мирного договора с Азербайджаном, армянская сторона направила азербайджанской стороне шестое предложение о договоре»,- говорится в сообщении МИД Армении в социальной сети Х (бывший Twitter).

 

Отмечается, что «Армения, как и раньше, остается приверженной заключению и подписанию документа об урегулировании отношений на основе ранее заявленных принципов».

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