«Мы находимся здесь исторически и никуда не исчезнем», - заявил Лавров

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Евросоюз не скрывает своих намерений всячески нас сдерживать, «выталкивать» из Центральной Азии и Закавказья».
«Не получится. Мы находимся здесь исторически и никуда не исчезнем. Наши партнеры и союзники это прекрасно знают», - сказал Лавров, отвечая на вопрос корреспондента телеканала «Россия».
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