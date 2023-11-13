«Мы находимся здесь исторически и никуда не исчезнем», - заявил Лавров - Mediamax.am

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«Мы находимся здесь исторически и никуда не исчезнем», - заявил Лавров


Фото: https://www.aljazeera.com/


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Евросоюз не скрывает своих намерений всячески нас сдерживать, «выталкивать» из Центральной Азии и Закавказья».

«Не получится. Мы находимся здесь исторически и никуда не исчезнем. Наши партнеры и союзники это прекрасно знают», - сказал Лавров, отвечая на вопрос корреспондента телеканала «Россия».

 

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