«Мы продолжим поддерживать суверенитет и безопасность Армении», - заявил Блинкен - Mediamax.am

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«Мы продолжим поддерживать суверенитет и безопасность Армении», - заявил Блинкен


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «мы продолжим поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность Армении».

«Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении и привержены обеспечению прочного и достойного мира в регионе Южного Кавказа, где соблюдаются права всех. Мы надеемся на дальнейшее развитие наших двусторонних отношений и экономических связей», - говорится в заявлении Блинкена по случаю Дня независимости Армении.

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