«Мы продолжим поддерживать суверенитет и безопасность Армении», - заявил Блинкен

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «мы продолжим поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность Армении».

«Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении и привержены обеспечению прочного и достойного мира в регионе Южного Кавказа, где соблюдаются права всех. Мы надеемся на дальнейшее развитие наших двусторонних отношений и экономических связей», - говорится в заявлении Блинкена по случаю Дня независимости Армении.