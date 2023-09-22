«Мы продолжим поддерживать суверенитет и безопасность Армении», - заявил Блинкен

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «мы продолжим поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность Армении».
«Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении и привержены обеспечению прочного и достойного мира в регионе Южного Кавказа, где соблюдаются права всех. Мы надеемся на дальнейшее развитие наших двусторонних отношений и экономических связей», - говорится в заявлении Блинкена по случаю Дня независимости Армении.
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