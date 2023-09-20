Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость «четких шагов» ЕС

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что для предотвращения массовых преступлений в Нагорном Карабахе необходимы адекватная реакция и четкие шаги Евросоюза и его членов.
По сообщению МИД, об этом Арарат Мирзоян сказал на встрече с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни в Нью-Йорке.
Мирзоян заявил, что Азербайджан продолжает политику этнической чистки, делает мишенью гражданское население и инфраструктуры, в результате чего есть жертвы и раненые среди гражданского населения.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.