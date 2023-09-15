Москва может «наказать» Пашиняна, считает немецкий эксперт - Mediamax.am

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Москва может «наказать» Пашиняна, считает немецкий эксперт


Фото: Heinrich-Böll-Stiftung South Caucasus


Ереван /Медиамакс/. По мнению руководителя программы «Международный порядок и демократия» Немецкого совета по иностранным делам (DGAP) Стефана Майстера, премьер-министр Армении Никол Пашинян «повышает ставки», обостряя отношения с Москвой.

Эти слова немецкого эксперта приводятся в статье «Почему Армения не может избавиться от Москвы», опубликованной в журнале Spiegel.

 

«Он подает нам сигнал: «Я готов отойти от Москвы», - сказал Майстер. Однако, отметил он, Запад не готов предложить Армении многого, особенно в виде военной помощи. Майстер сказал, что Европейский Союз с «удивительной оперативностью» направил в Армению 100 сотрудников гражданской миссии, но среди членов ЕС нет консенсуса относительно отправки миротворческого контингента.

 

«Россия на определенном этапе накажет Пашиняна, если он пойдет на реальные шаги, чтобы выйти из-под ее контроля», - сказал эксперт, напомнив, что Москва обладает не только  военным влиянием, но и контролирует важные инфраструктуры и промышленные мощности Армении.

 

Штефан Майстер также заявил, что после начала войны на Украине Азербайджан и Турция стали еще более важны для России, которой нужны альтернативные торговые пути.

 

«Это сценарий, в котором Армения оказалась жертвой более широких интересов», - отметил он.

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