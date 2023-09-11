Блинкен заявил, что США поощряют диалог «между Баку и жителями Нагорного Карабаха» - Mediamax.am

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Блинкен заявил, что США поощряют диалог «между Баку и жителями Нагорного Карабаха»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил 10 сентября с заявлением «Острая необходимость в гуманитарных поставках в Нагорный Карабах».

В заявлении говорится:

 

«Соединенные Штаты глубоко озабочены быстро ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе. Мы отмечаем, что гуманитарные грузы расположены вблизи Лачинского и Агдамского маршрутов, и повторяем наш призыв к немедленному и одновременному открытию обоих коридоров, чтобы обеспечить доставку крайне необходимых гуманитарных грузов мужчинам, женщинам и детям в Нагорном Карабахе. Мы также призываем лидеров не предпринимать никаких действий, усиливающих напряженность или отвлекающих от этой цели. Использование силы для разрешения споров недопустимо.

 

В свете недавнего роста напряженности на Южном Кавказе Соединенные Штаты будут продолжать решительно поддерживать усилия Армении и Азербайджана по решению нерешенных вопросов посредством прямого диалога с целью достижения достойного и прочного мира. Еще раз подтверждаем, что любое мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном должно защищать права и безопасность жителей Нагорного Карабаха. Мы также поощряем диалог между Баку и жителями Нагорного Карабаха.

 

Соединенные Штаты подтверждают, что единственный путь вперед - это мир, диалог и нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга».

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