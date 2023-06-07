Посол Великобритании призвал Азербайджан перестать блокировать принятие бюджета ОБСЕ - Mediamax.am

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Посол Великобритании призвал Азербайджан перестать блокировать принятие бюджета ОБСЕ


Фото: twimg.com


Ереван, 7 июня. /Медиамакс/. Посол Великобритании в ОБСЕ Нил Холланд призвал Азербайджан перестать блокировать принятие бюджета организации.

Выступая 6 июня на заседании Постоянного Совета ОБСЕ, Нил Холланд обратился к министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову:

 

«Позвольте мне присоединиться к моим коллегам и подчеркнуть, что для полноценного функционирования ОБСЕ требуется сильное управление и адекватное финансирование.

Мы сожалеем, что продолжающееся несогласие относительно бюджета негативно сказывается на работе всей Организации. Соглашение необходимо для эффективной работы всех полевых миссий и институтов, и мы призываем Азербайджан к конструктивному участию в следующем пересмотре предложения по бюджету».

 

Медиамакс отмечает, что в октябре 2022 года Азербайджан отказался от обсуждения бюджета ОБСЕ на 2023 год, протестуя против решения ОБСЕ об отправке в Армению оценочной миссии. Официальный Баку заявлял, что председательство и секретариат ОБСЕ не обладали полномочиями и мандатом на направление такой миссии без согласования вопроса с заинтересованными сторонами и приняли решение в нарушение действующего в ОБСЕ принципа консенсуса.

 

В своем выступлении Нил Холланд также поздравил Армению и Азербайджан с прогрессом на переговорах, призвал воспользоваться благоприятным моментом и подчеркнул, что достижение долговременного мира возможно исключительно путем мирного диалога. Он отметил, что ОБСЕ может привнести ценный вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе, обладая ценными знаниями и инструментарием в вопросах посредничества, мониторинга, решения экономических и экологических проблем.

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