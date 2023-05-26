Российский и турецкий дипломаты обсудили вопросы «восстановления армяно-турецких связей»

Ереван /Медиамакс/. Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и посол Турции в Москве Мехмет Самсар обсудили перспективы восстановления армяно-турецких связей.

«Обсуждена ситуация в Закавказье, включая реализацию трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России. Была затронута также тематика перспектив восстановления армяно-турецких связей», - говорится в сообщении МИД России по итогам встречи.

Стороны также подчеркнули «важность взаимодействия на Южном Кавказе в формате «3+3 (Азербайджан, Армения, Грузия и Россия, Иран, Турция)».