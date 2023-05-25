Алиев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня впервые в качестве гостя примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Медиамакс отмечает, что в декабре 2021 года вице-премьер России Алексей Оверчук говорил в Баку, что статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) «сулит Азербайджану больше выгод в плане осведомленности о деятельности организации».

В августе 2022 года премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета. В своем выступлении он, в частности, говорил, что «Баку готов и дальше создавать все условия для того, чтобы партнеры по ЕАЭС могли использовать транзитный потенциал Азербайджана».