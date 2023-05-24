США считают Армению «настоящим демократическим светлым пятном»

Ереван /Медиамакс/. Агентство США по международному развитию (USAID) рассматривает Армению как «настоящее светлое демократическое пятно, несмотря на существующие в регионе вызовы».
Об этом заявила помощник директора USAID Эрин МкКи на слушаниях, организованных Комитетом по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США.
«После «бархатной революции» 2018 года правительство Армении приступило к ключевым реформам в ряде сфер, частично при поддержке Агентства США по международному развитию. Мы видим важные новые возможности для достижения большего в ряде областей - от электронного управления до экономического роста и более чистой энергии, что поможет укрепить демократические институты Армении и обеспечить достаток ее граждан», - сказала Эрин МкКи.
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