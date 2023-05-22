Армен Григорян отбудет в Москву - Mediamax.am

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Армен Григорян отбудет в Москву


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Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отбудет в Россию по приглашению секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Из офиса Совбеза Армении сообщили, что Армен Григорян примет участие в 11-й Международной встрече высоких представителей по координации вопросов безопасности, которая пройдет в Москве с 23 по 25 мая.

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