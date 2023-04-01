Москва будет пресекать «попытки вмешательства в дела союзников России» - Mediamax.am

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Москва будет пресекать «попытки вмешательства в дела союзников России»


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Россия намерена уделять приоритетное внимание пресечению попыток вмешательства в дела союзников и партнеров России.

Об этом говорится в Концепции внешней политики Российской Федерации, указ о удтверждении которой подписал президент РФ Владимир Путин.

 

В документе, в частности, говорится, что «в целях дальнейшего преобразования ближнего зарубежья в зону мира, добрососедства, устойчивого развития и процветания Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание предотвращению и урегулированию вооруженных конфликтов, улучшению межгосударственных отношений и обеспечению стабильности в ближнем зарубежье, в том числе пресечению инспирирования «цветных революций» и иных попыток вмешательства во внутренние дела союзников и партнеров России».

 

Россия также будет уделять приоритетное внимание «обеспечению гарантированной защиты России, ее союзников и партнеров при любом развитии военно-политической обстановки в мире, укреплению системы региональной безопасности, основанной на принципе неделимости безопасности и ключевой роли России в сохранении и укреплении региональной безопасности, взаимодополняемости Союзного государства, ОДКБ и других форматов взаимодействия между Россией и ее союзниками и партнерами в сфере обороны и безопасности».

 

В документе также говорится, что о «всеобъемлющей поддержке Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, содействию реализации основанного на международном праве добровольного выбора народов этих государств в пользу углубления интеграции с Россией».

 

Армения, Азербайджан и Грузия в документе не упоминаются.

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