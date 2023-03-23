Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «оказывает нажим на Азербайджан», чтобы Лачинский коридор был открыт.

Как сообщает ТАСС, Блинкен сказал об этом, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

«Не хочу преувеличивать, но существует благоприятная возможность, позволяющая в действительности завершить подготовку мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном», - сказал госсекретарь.

Блинкен напомнил, что недавно встречался с руководителями Армении и Азербайджана в рамках конференции по безопасности в Мюнхене, а министры иностранных дел двух стран встречались в Вашингтоне – «мы работали над текстом».

«Ожидаю, что они вернутся», - сказал Блинкен.

По словам главы американской дипломатии, он активно занимается вопросом урегулирования между Азербайджаном и Арменией, содействием тому, чтобы стороны «вышли на мирное соглашение, которое нормализует отношения» Баку и Еревана, а также касается «прав и защиты этнических армян в Нагорном Карабахе», вопросов делимитации границы.

«Мы не навязываем это Армении. Мы отвечаем на сильное желание, выраженное Арменией», - заявил Блинкен.

Говоря о ситуации в Лачинском коридоре, госсекретарь США сказал:

«Я оказываю нажим на Азербайджан, в том числе на этой неделе, чтобы этот коридор вновь был открыт. Мы работаем над этим».