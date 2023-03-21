Баку призвал Армению «не злоупотреблять миссией ЕС»

Ереван /Медиамакс/. МИД Азербайджана заявил, что армянской стороне «необходимо прекратить злоупотребление размещением гражданской наблюдательной миссии Евросоюза в целях нагнетания напряженности в регионе и прикрытия своих военных провокаций».

«Необходимо, чтобы пребывание указанной миссии в Армении не стало предлогом для отказа Армении от выполнения взятых на себя обязательств», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Ранее МИД и президент Азербайджана выражали недовольство размещением миссии ЕС на территории Армении.

Выступая 15 марта на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым канцлер Германии Олафом Шольц, в частности, заявил:

«В Армении присутствует гражданская миссия Европейского Союза. Германия поддерживает эту миссию, руководителем которой является представитель нашей страны».