Пашинян: ОДКБ покидает Армению, и это нас беспокоит

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «ОДКБ покидает Армению».

«Моя оценка такова, что не мы выходим из ОДКБ, а ОДКБ уходит из Армении - вольно или невольно, и это нас беспокоит.

Мы были бы рады занять пост заместителя Генерального секретаря ОДКБ, если бы не оказалось, что мы посылаем неверный сигнал нашему народу, и если бы это означало добавление еще одного фактора для обеспечения безопасности Армении.

Мы предложили ОДКБ наши принципы, речь идет не об Армении, а о том, работает ОДКБ или нет, по крайней мере, в Армении. Мы хотим решить этот вопрос», - сказал Пашинян.

Внешняя политика | 2023-03-10 13:28:50 Армения отказалась от квоты на пост заместителя генсека ОДКБ

Ранее стало известно, что Армения отказалась от своей квоты на пост заместителя генсека ОДКБ.