Пашинян: ОДКБ покидает Армению, и это нас беспокоит - Mediamax.am

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Пашинян: ОДКБ покидает Армению, и это нас беспокоит


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «ОДКБ покидает Армению».

«Моя оценка такова, что не мы выходим из ОДКБ, а ОДКБ уходит из Армении - вольно или невольно, и это нас беспокоит.

 

Мы были бы рады занять пост заместителя Генерального секретаря ОДКБ, если бы не оказалось, что мы посылаем неверный сигнал нашему народу, и если бы это означало добавление еще одного фактора для обеспечения безопасности Армении.

 

Мы предложили ОДКБ наши принципы, речь идет не об Армении, а о том, работает ОДКБ или нет, по крайней мере, в Армении. Мы хотим решить этот вопрос», - сказал Пашинян.

 

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