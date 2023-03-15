Пашинян: ОДКБ покидает Армению, и это нас беспокоит

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «ОДКБ покидает Армению».
«Моя оценка такова, что не мы выходим из ОДКБ, а ОДКБ уходит из Армении - вольно или невольно, и это нас беспокоит.
Мы были бы рады занять пост заместителя Генерального секретаря ОДКБ, если бы не оказалось, что мы посылаем неверный сигнал нашему народу, и если бы это означало добавление еще одного фактора для обеспечения безопасности Армении.
Мы предложили ОДКБ наши принципы, речь идет не об Армении, а о том, работает ОДКБ или нет, по крайней мере, в Армении. Мы хотим решить этот вопрос», - сказал Пашинян.
Ранее стало известно, что Армения отказалась от своей квоты на пост заместителя генсека ОДКБ.
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