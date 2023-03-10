Армения отказалась от квоты на пост заместителя генсека ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. Армения отказалась от квоты на должность заместителя генерального секретаря ОДКБ.
«Мы представили в ОДКБ соответствующее предложение», - сказал сегодня официальный представитель МИД Армении Ваан Унанян.
«Мы представили в ОДКБ соответствующее предложение», - сказал сегодня официальный представитель МИД Армении Ваан Унанян.
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