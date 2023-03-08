Российский дипломат: ЕС пытается ступить на постсоветское пространство, играя роль «посредника»

Ереван /Медиамакс/. Постоянный представитель России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил сегодня, что, направляя миссию в Армению, «ЕС пытается ступить на постсоветское пространство, играя роль посредника».

«Запуск миссии ЕС в Армении - это попытка Брюсселя ступить на постсоветское пространство, воспользовавшись результатами, полученными при посредничестве России в вопросе урегулирования армяно-азербайджанских отношений», - заявил Кирилл Логвинов в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что в этом вопросе есть и существенная антироссийская составляющая.

«Они хотят нейтрализовать историческую роль нашей страны как гаранта безопасности», - сказал Кирилл Логвинов.