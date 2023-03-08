Российский дипломат: ЕС пытается ступить на постсоветское пространство, играя роль «посредника» - Mediamax.am

927 просмотров

Российский дипломат: ЕС пытается ступить на постсоветское пространство, играя роль «посредника»


Фото: ria.ru


Ереван /Медиамакс/. Постоянный представитель России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил сегодня, что, направляя миссию в Армению, «ЕС пытается ступить на постсоветское пространство, играя роль посредника».

«Запуск миссии ЕС в Армении - это попытка Брюсселя ступить на постсоветское пространство, воспользовавшись результатами, полученными при посредничестве России в вопросе урегулирования армяно-азербайджанских отношений», - заявил  Кирилл Логвинов в интервью «РИА Новости».

 

Он отметил, что в этом вопросе есть и существенная антироссийская составляющая.

 

«Они хотят нейтрализовать историческую роль нашей страны как гаранта безопасности», - сказал Кирилл Логвинов.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Март 7, 2023 13:31
Российский дипломат: ЕС пытается ступить на постсоветское пространство, играя роль «посредника»

Внешняя политика | Март 7, 2023 11:25
Cтарший советник госсекретаря США прибудет в Ереван

Общество | Март 7, 2023 17:37
В Ереване пройдет ретроспектива фильмов Андрея Тарковского
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2023