Российский дипломат: ЕС пытается ступить на постсоветское пространство, играя роль «посредника»

Ереван /Медиамакс/. Постоянный представитель России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил сегодня, что, направляя миссию в Армению, «ЕС пытается ступить на постсоветское пространство, играя роль посредника».
«Запуск миссии ЕС в Армении - это попытка Брюсселя ступить на постсоветское пространство, воспользовавшись результатами, полученными при посредничестве России в вопросе урегулирования армяно-азербайджанских отношений», - заявил Кирилл Логвинов в интервью «РИА Новости».
Он отметил, что в этом вопросе есть и существенная антироссийская составляющая.
«Они хотят нейтрализовать историческую роль нашей страны как гаранта безопасности», - сказал Кирилл Логвинов.
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