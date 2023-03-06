США поощряют Армению и Азербайджан к новой встрече - Mediamax.am

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США поощряют Армению и Азербайджан к новой встрече


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Cтарший советник гоcсекретаря США по переговорам на Кавказе Лу Боно заявил в Баку, что целью его визита в регион является «поощрение сторон к диалогу и к новой встрече».

«Мирный договор должен быть устойчивым. И он должен идти именно от сторон, а не от США или других стран», - отметил американский дипломат.

 

По его словам, для Вашингтона важно, чтобы Азербайджан и Армения сохраняли контакты вне зависимости от формата посредничества.

 

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«Наша конечная цель – достижение мира между Азербайджаном и Арменией. Мир выгоден обеим сторонам. На встрече в Мюнхене 18 февраля обе стороны заявили о том, что хотят мира», - подчеркнул он.

 

7 марта Боно отправится из Баку в Ереван.

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