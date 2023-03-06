США поощряют Армению и Азербайджан к новой встрече

Ереван /Медиамакс/. Cтарший советник гоcсекретаря США по переговорам на Кавказе Лу Боно заявил в Баку, что целью его визита в регион является «поощрение сторон к диалогу и к новой встрече».
«Мирный договор должен быть устойчивым. И он должен идти именно от сторон, а не от США или других стран», - отметил американский дипломат.
По его словам, для Вашингтона важно, чтобы Азербайджан и Армения сохраняли контакты вне зависимости от формата посредничества.
«Наша конечная цель – достижение мира между Азербайджаном и Арменией. Мир выгоден обеим сторонам. На встрече в Мюнхене 18 февраля обе стороны заявили о том, что хотят мира», - подчеркнул он.
7 марта Боно отправится из Баку в Ереван.
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