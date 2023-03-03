Арарат Мирзоян отбыл с рабочим визитом в Индию

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отбыл с рабочим визитом в Нью-Дели.
Пресс-служба МИД Армении сообщила, что Арарат Мирзоян примет участие в форуме по вопросам геополитики и геоэкономики в Нью-Дели с 3 по 4 марта.
Министр примет участие выступит в панельной дискуссии и встретится со своими коллегами.
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