Пашинян: Россия не обходит санкции посредством Армении - Mediamax.am

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Пашинян: Россия не обходит санкции посредством Армении


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия не обходит санкции посредством Армении.

Пресс-служба правительства Армении сообщила, что отвечая на вопрос немецкого журналиста на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, Пашинян сказал:

 

«Что касается разговоров, связанных с обходом санкций, это не более чем разговоры. Действительность ровно обратная, и я приведу вам пример. Весной прошлого года западный собственник забрал из Армении в свое распоряжение используемый одной из российских авиакомпаний самолет. Это, думаю, самый прямой и ясный пример, которым мы показали, что при уважении всех наших отношений, всех наших партнеров, законность действий и деятельности для нас имеет принципиальное значение. И я не думаю, что с учетом этого примера Армению можно обвинить в теневых действиях.

 

С другой стороны, мы должны внимательно следить за событиями, чтобы помочь частному сектору работать так, чтобы не портить наши отношения с кем-либо из наших партнеров».

 

Олаф Шольц, в свою очередь, сказал:

 

«Мы говорили об этом тоже, это тоже часть наших отношений. Мы надеемся, что эти принципы соблюдаются».

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