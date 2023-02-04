Эксперты Евразийской программы Института Куинси по ответственному государственному строительству (Quincy Institute for Responsible Statecraft) считают, что Соединенные Штаты и Европа неспособны разработать последовательную и жизнеспособную стратегию для Кавказа.

Директор Евразийской программы Института Анатоль Лиевен и научный сотрудник Артин Тер-Симонян пишут об этом в статье «Хороших альтернатив российскому влиянию на Кавказе нет».

«Сегодня многие западные комментаторы не могут нарадоваться сокращению российского влияния на Кавказе в результате войны в Украине и представляют Россию как полностью негативную силу в регионе, предлагая заменить ее Соединенными Штатами, НАТО или Европейским союзом. Этот анализ во многом ошибочен», - утверждают авторы статьи.

По их словам, российское влияние было не таким негативным, как кажется, а «Запад не в состоянии заменить его как по локальным геополитическим причинам, так и потому, что у США, НАТО и ЕС нет желания направлять в регион вооруженные силы, необходимые для обеспечения стабильности».

«Поощрение враждебности Запада к России в регионе без предложения серьезных альтернатив является крайне безответственным и может способствовать возобновлению конфликта», - предупреждают Лиевен и Тер-Симонян.

«Именно российский военный союз с Арменией и размещение российских вооруженных сил в Армении удержали члена НАТО Турцию от нападения на Армению для помощи Азербайджану, как Анкара поступила в 1974 году, вторгнувшись в Кипр. Армяне не забывают, что тогда Запад не защитил Кипр», - отмечается в статье.

«Запад вряд ли может официально признать отделение Нагорного Карабаха от Азербайджана, осуждая сецесиию Крыма (хотя признание Западом независимости Косово может казаться легитимным прецедентом для обоих случаев). Запад не может позволить себе полностью оттолкнуть Турцию, и, как демонстрирует вето Анкары на вступление Швеции в НАТО, у Турции есть значительные возможности ставить Запад в неловкое положение», - пишут эксперты.

Лиевен и Тер-Симонян замечают, что «диктатура в Азербайджане не делает Запад менее заинтересованным в покупке азербайджанской нефти и газа», а «антииранские круги в Вашингтоне надеются использовать Азербайджан и сепаратистский национализм азербайджанцев Ирана в качестве орудия против иранского государства».

«Соединенные Штаты и Европа неспособны разработать последовательную и жизнеспособную стратегию для Кавказа, не говоря уже о мобилизации ресурсов и воли, необходимых для решительного вмешательства в регион. Поэтому осторожность представляется наиболее подходящим курсом», - резюмируют авторы.