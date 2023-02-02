США назначили нового старшего советника по переговорам на Кавказе

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о назначении Лу Боно старшим советником по переговорам на Кавказе.

«В этом качестве он будет работать с региональными лидерами для продвижения мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и решения проблемы оккупации суверенной территории Грузии Россией. Лу Боно обладает богатым многосторонним и двусторонним опытом, он исполнял обязанности представителя в Международном агентстве по атомной энергии и в венском отделении ООН, был временным поверенным в Ватикане. Он также работал директором регионального офиса в Басре (Ирак-примечание Медиамакс) Совета национальной безопасности, советником заместителя госсекретаря по экономическим и деловым вопросам», - сказал Энтони Блинкен.

Лу Боно также служил в Вооруженных силах США и был инструктором в Академии Вест-Пойнта и Военном колледже.

«Соединенные Штаты привержены оказанию содействия Армении и Азербайджану для заключения всеобъемлющего мирного соглашения, включая долгосрочное политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Лу Боно будет взаимодействовать на двусторонней основе с партнерами-единомышленниками, включая Европейский союз, и с международными организациями, такими как ОБСЕ, для содействия прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном», - добавил госсекретарь США.