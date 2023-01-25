Необходимо решительное вмешательство международного сообщества, заявил Мирзоян

Ереван /Медиамакс/.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что «поскольку гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе усугубляется с каждым днем, необходимо немедленное вмешательство международного сообщества».

«Мы не можем оставаться в стороне и смотреть, как люди медленно умирают от голода из-за политических игр и, возможно, геополитических расчетов. Позвольте мне сказать прямо. Есть два теоретических варианта снятия блокады Лачинского коридора: военный и дипломатический. Армения привержена второму варианту, но это возможно только в случае решительного вмешательства международного сообщества, сильного давления на Азербайджан и конкретных действий в этом направлении. Наступило время действовать. Азербайджан должен понести ответственность за свои действия. Азербайджану надо объяснить, что есть международные правила, которым должны подчиняться все», - сказал Арарат Мирзоян, выступая 24 января в комитете по иностранным делам Европарламента.

«Это не отдельный эпизод, и его следует рассматривать как часть широкомасштабной и системно реализуемой Азербайджаном политики, направленной на этническую чистку народа Нагорного Карабаха. Создавая невыносимые условия жизни, Азербайджан стремится вынудить жителей Нагорного Карабаха покинуть свои дома и родную землю. Последнее заявление президента Азербайджана, которым он предложил изгнать тех армян, которые не хотят стать гражданами Азербайджана, еще раз доказывает их намерение провести этническую чистку», - сказал армянский министр.