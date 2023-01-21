Парламент Азербайджана осудил резолюцию Европарламента

Ереван /Медиамакс/. Парламент Азербайджана принял заявление, осуждающее резолюцию Европейского парламента по ситуации в Карабахе и вокруг Лачинского коридора.

«Мы выражаем свой протест против принятой Европейским парламентом 19 января в особом порядке необъективной и несправедливой резолюции, и решительно отвергаем основанные на лжи и сфабрикованных сведениях беспочвенные обвинения», - говорится в заявлении.

ТАСС сообщает, что азербайджанские депутаты назвали резолюцию Европарламента «необъективной и несправедливой», а ее авторов – «неспособными отойти от политики двойных стандартов».

«Не может быть и речи о блокаде более 20 тысяч проживающих в Карабахе граждан армянской национальности. Лачинский коридор открыт для провоза гуманитарных грузов российскими миротворцами, представителями Красного Креста, а также для транспортировки проживающих в Карабахе армян, в том числе детей и больных. Что касается утверждения о якобы нарушении Азербайджаном поставок природного газа на территорию Карабаха, то они столь же нелепы, сколь и необоснованны. Все это явственно указывает на то, что некоторые группы в Европейском парламенте действуют под влиянием армянского лобби и проармянских сил», - говорится в заявлении.