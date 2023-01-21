Байрамов заявил о готовности к встрече с Мирзояном и Лавровым - Mediamax.am

1046 просмотров

Байрамов заявил о готовности к встрече с Мирзояном и Лавровым


Фото: https://apa.az/


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил сегодня о готовности к встрече с главами армянского и российского внешнеполитических ведомств.

«Мы готовы к скорейшему проведению отложенной трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России. Теперь все зависит от противоположной стороны», - заявил Байрамов журналистам, о чем сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

 

По его словам, продвижение мирной повестки всегда было инициативой Азербайджана.

 

«Все наши базовые принципы представлены Армении», - сказал министр иностранных дел Азербайджана.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Регион | Январь 20, 2023 17:28
В Ереване утверждают, что «мяч на стороне Азербайджана»

Внешняя политика | Январь 20, 2023 16:10
Парламент Азербайджана осудил резолюцию Европарламента

Нагорный Карабах | Январь 20, 2023 12:47
Из-за отсутствия отопления остановлена работа всех школ Арцаха
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2023