Байрамов заявил о готовности к встрече с Мирзояном и Лавровым

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил сегодня о готовности к встрече с главами армянского и российского внешнеполитических ведомств.
«Мы готовы к скорейшему проведению отложенной трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России. Теперь все зависит от противоположной стороны», - заявил Байрамов журналистам, о чем сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, продвижение мирной повестки всегда было инициативой Азербайджана.
«Все наши базовые принципы представлены Армении», - сказал министр иностранных дел Азербайджана.
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