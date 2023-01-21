Байрамов заявил о готовности к встрече с Мирзояном и Лавровым

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил сегодня о готовности к встрече с главами армянского и российского внешнеполитических ведомств.

«Мы готовы к скорейшему проведению отложенной трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России. Теперь все зависит от противоположной стороны», - заявил Байрамов журналистам, о чем сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, продвижение мирной повестки всегда было инициативой Азербайджана.

«Все наши базовые принципы представлены Армении», - сказал министр иностранных дел Азербайджана.