Москва будет мешать работе наблюдателей, считают в ЕС

Ереван /Медиамакс/. Источник в Службе внешних связей Евросоюза подтвердил изданию POLITICO, что завершаются подготовительные работы по развертыванию новой долгосрочной наблюдательной миссии ЕС на границе Армении с Азербайджаном.

По словам источника, «некоторые шаги еще требуют уточнения, после чего проект решения будет направлен в Комитет по политике и безопасности для получения двухлетнего мандата».

Планируется, что в Армении будет размещено до 100 наблюдателей.

При этом представитель Евросоюза подчеркнул, что следует учитывать натянутые отношения ЕС с Россией из-за присутствия последней в регионе.

«Федеральная служба безопасности России в Армении повсюду. У нас было несколько случаев, когда российские пограничники отправляли наших наблюдателей обратно, даже когда их сопровождали представители минобороны Армении», - сообщил источник POLITICO.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января сказал:

«У нас до сих пор остается готовность направить миссию ОДКБ на границу Армении с Азербайджаном. Несмотря на то, что мы союзники, армянская сторона предпочитает договариваться с ЕС, чтобы там на длительной основе разместилась миссия гражданских наблюдателей. Не следует забывать, что речь идет о границе с Азербайджаном, и, наверное, если эта миссия будет разворачиваться без согласия Баку, она может быть просто контрпродуктивной».