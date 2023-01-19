В Баку заявили о готовности к переговорам с Ереваном

Ереван /Медиамакс/. Официальный Баку заявил, что «мы ждем от Армении не провокационных заявлений, подрывающих переговорный процесс, а согласия на проведение очередной встречи для переговоров по тексту мирного договора».

«Еще раз заявляем, что Азербайджан готов к подписанию мирного соглашения на основе пяти базовых принципов мирного процесса и как инициатор текста данного соглашения - к проведению в кратчайшие сроки очередной встречи по переговорам», - сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, которого цитирует ТАСС.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил 18 января, что Ереван уже месяц ждет от Баку ответа на свои предложения.

«Текст мирного договора был представлен Азербайджаном 2 октября 2022 года в Женеве, обсуждения по документу были продолжены в Вашингтоне. Несмотря на согласие провести третью встречу в продолжение процесса в Москве 23 декабря 2022 года, именно армянская сторона в одностороннем порядке не участвовала в ней, что, к сожалению, сорвало переговорный процесс», - отметил Гаджизаде.