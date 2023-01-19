Лавров: Армянская сторона предпочитает договариваться с ЕС

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, что намерение направить миссию ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу остается в силе.

«У нас до сих пор остается готовность направить миссию ОДКБ на границу Армении с Азербайджаном. Несмотря на то, что мы союзники, армянская сторона предпочитает договариваться с ЕС, чтобы там на длительной основе разместилась миссия гражданских наблюдателей. Не следует забывать, что речь идет о границе с Азербайджаном, и, наверное, если эта миссия будет разворачиваться без согласия Баку, она может быть просто контрпродуктивной», - сказал Сергей Лавров.