Немецкий эксперт прокомментировал критику Алиева в адрес ЕС

Ереван /Медиамакс/. Руководитель Программы международного порядка и демократии в Германском совете по иностранным делам (DGAP) Стефан Майстер считает, что критика Ильхама Алиева в адрес ЕС вызвана тем, что новая миссия Европейского союза сузит возможности оказания военного давления на Армению.

10 января президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал «обманом» отправку новой гражданской миссии Европейского союза в Армению без согласования с Баку и отметил, что она не повысит безопасность региона и окажет негативное влияние на армяно-азербайджанские переговоры под эгидой ЕС.

Комментируя в интервью Медиамакс эти высказывания Алиева, Стефан Майстер отметил:

«На мой взгляд, в Праге Алиев согласился на мониторинговую миссию под давлением и хотел положить этому конец. Алиев не заинтересован в размещении долгосрочной миссии, поскольку это сужает возможности оказания военного давления на Армению. Поэтому сейчас он недоволен ЕС. В тоже время, думаю, что упоминание США и Россию в качестве единственных возможных площадок для переговоров - тактический шаг Алиева, поскольку Азербайджан также выиграл от посредничества ЕС и должен быть заинтересован в его сохранении».