Россия выступила с критикой мониторинговой миссии ЕС в Армении

Ереван /Медиамакс/. Москва фиксирует «настойчивое стремление Запада вклиниться в форматы ее взаимодействия с Баку и Ереваном».

Об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

«Как бы ни пытались в Брюсселе и Вашингтоне представить иное, за этим стоит желание выдавить Россию из Закавказья, а не реально и искренне помочь в установлении мира и стабильности в регионе. В Вашингтоне и Брюсселе боятся даже упоминать Россию в позитивном ключе и признавать ключевую значимость трехсторонних договоренностей для нормализации армяно-азербайджанских отношений», - отметил российский дипломат.

По его словам, «в русле таких оценок Россия воспринимает деятельность временной мониторинговой миссии ЕС в Армении, а также попытки организовать направление в регион миссии ОБСЕ в обход правила консенсуса». При этом Гончар напомнил, что именно благодаря усилиям командования российских миротворцев удалось остановить сентябрьскую эскалацию напряженности в районе армяно-азербайджанской границы.

Он указал, что в случае заинтересованности армянской стороны необходимые решения по направлению в регион мониторинговой миссии ОДКБ будут оперативно приняты.

«При том понимании, что большинство стран-членов ОДКБ видит долгосрочное урегулирование пограничных проблем между Баку и Ереваном через реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, включая запуск практической и ритмичной работы комиссии по делимитации границы», - сказал Гончар.