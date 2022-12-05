Байрамов: Азербайджан представил Армении третий пакет комментариев

Ереван /Медиамакс/. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сказал сегодня в Москве, что третий раунд переговоров с Арменией может состояться до конца 2022 года.

Как сообщает ТАСС, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Байрамов сказал:

«Азербайджан на основе пяти базовых принципов подготовил проект договора и представил армянской стороне. После этого прошло два раунда переговоров. Третий пакет наших комментариев уже представлен армянской стороне, и мы думаем, что является возможным до конца текущего года провести третий раунд переговоров между Арменией и Азербайджаном по проекту мирного договора».