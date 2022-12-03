Байрамов: «стороны должны в срочном порядке согласовать документ»

Ереван /Медиамакс/. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что «роль некоторых третьих сторон в разжигании реваншистского поведения Армении вызывает большое беспокойство, поскольку побуждает ее к усилению военных провокаций и воинственной риторике».

Выступая на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, Байрамов обвинил Армению в действиях, «направленных на торпедирование мирного процесса».

«Стороны должны в срочном порядке согласовать юридически обязывающий документ, который закладывает основу для межгосударственных отношений. Этот документ гарантирует права двух равноправных суверенных государств и является основой для решения всех вопросов, представляющий взаимный интерес», - сказал министр.

«Несмотря на возросшую динамику двусторонних переговоров, прогресс по трем основным направлениям процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений: подписание мирного соглашения, делимитация границ и открытие региональных коммуникаций остается весьма ограниченным. По всем трем этим направлениям Армения больше привержена имитациям, нежели искреннему участию с процессе. Армения пытается уклониться от выполнения своих обязательств», - добавил Байрамов.