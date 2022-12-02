Главы МИД Армении, Азербайджана и Турции не проводили трехсторонней встречи - Mediamax.am

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Главы МИД Армении, Азербайджана и Турции не проводили трехсторонней встречи


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян имел короткую беседу с министрами иностранных дел Турции и Азербайджана Мевлютом Чавушоглу и Джейхуном Байрамовым в Польше.

«Перед церемонией открытия министерского саммита ОБСЕ между министрами иностранных дел Армении, Австрии, верховным комиссаром ЕС, министрами иностранных дел Турции и Азербайджана состоялась короткая беседа»,- сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

 

Он отметил, что публикации азербайджанских СМИ о трехсторонней встрече преувеличены.

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