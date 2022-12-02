Пентагон «резко против новой военной операции Турции в Сирии»

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны США Ллойд Остин заявил своему турецкому коллеге Хулуси Акару, что Пентагон выступает «резко против новой военной операции Турции в Сирии».

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Пентагона о телефонной беседе министров.

«Он также выразил обеспокоенность по поводу эскалационных действий на севере Сирии, в том числе недавних авиаударов, некоторые из которых создавали прямую угрозу безопасности военнослужащих США, которые работают с местными партнерами в Сирии с целью победы над «Исламским государством»», - говорится в сообзщении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что в вопросе защиты своей территории и проведения трансграничных операций Турция «не будет ни у кого спрашивать разрешения».