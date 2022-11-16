Донфрид и Рикер расскажут о политике США на Кавказе

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Комитете по международным отношениям Сената США пройдут слушания «Оценка политики США на Кавказе».

На слушаниях выступят помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и старший советник по переговорам на Кавказе Филип Рикер.

Слушания начнутся в полночь по ереванскому времени.