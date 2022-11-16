Донфрид и Рикер расскажут о политике США на Кавказе

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Комитете по международным отношениям Сената США пройдут слушания «Оценка политики США на Кавказе».
На слушаниях выступят помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и старший советник по переговорам на Кавказе Филип Рикер.
Слушания начнутся в полночь по ереванскому времени.
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