Cаммит Организации тюркских государств пройдет в Самарканде

Ереван /Медиамакс/. 11 ноября в Самарканде состоится саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

10 ноября в Узбекистане соберутся министры иностранных дел ОТГ.

Членами Организации являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Венгрия и Туркменистан.

Лидеры всех пяти государств-членов ОТГ подтвердили участие в предстоящем саммите.

По итогам заседания они планируют принять Самаркандскую декларацию.

После саммита в Самарканде статус председателя в ОТГ перейдет от Турции к Узбекистану.