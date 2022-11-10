Cаммит Организации тюркских государств пройдет в Самарканде

Ереван /Медиамакс/. 11 ноября в Самарканде состоится саммит Организации тюркских государств (ОТГ).
10 ноября в Узбекистане соберутся министры иностранных дел ОТГ.
Членами Организации являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Венгрия и Туркменистан.
Лидеры всех пяти государств-членов ОТГ подтвердили участие в предстоящем саммите.
По итогам заседания они планируют принять Самаркандскую декларацию.
После саммита в Самарканде статус председателя в ОТГ перейдет от Турции к Узбекистану.
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