Cаммит Организации тюркских государств пройдет в Самарканде - Mediamax.am

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Cаммит Организации тюркских государств пройдет в Самарканде


Фото: https://astanatimes.com/


Ереван /Медиамакс/. 11 ноября в Самарканде состоится саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

10 ноября в Узбекистане соберутся министры иностранных дел ОТГ.

 

Членами Организации являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Венгрия и Туркменистан.

 

Лидеры всех пяти государств-членов ОТГ подтвердили участие в предстоящем саммите.

 

По итогам заседания они планируют принять Самаркандскую декларацию.

 

После саммита в Самарканде статус председателя в ОТГ перейдет от Турции к Узбекистану.

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