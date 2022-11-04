ЕС назвал конструктивным заседание пограничных комиссий

Ереван /Медиамакс/. ЕС высоко оценивает конструктивную атмосферу, в которой прошла третья встреча пограничных комиссий Армении и Азербайджана.

«Стороны выразили готовность продолжить работу для решения проблем, связанных с границами, а также улучшения ситуации с безопасностью», - говорится в сообщении, распространенном представительством ЕС в Армении.

Отмечается, что эта встреча является результатом договоренностей, достигнутых между президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В заявлении МИД Армении по поводу встречи, состоявшейся 3 ноября в Брюсселе, в частности, говорится:

«С целью определения правовых рамок совместной деятельности Комиссий стороны согласились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения».