ЕС назвал конструктивным заседание пограничных комиссий - Mediamax.am

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ЕС назвал конструктивным заседание пограничных комиссий


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. ЕС высоко оценивает конструктивную атмосферу, в которой прошла третья встреча пограничных комиссий Армении и Азербайджана.

«Стороны выразили готовность продолжить работу для решения проблем, связанных с границами, а также улучшения ситуации с безопасностью», - говорится в сообщении, распространенном представительством ЕС в Армении.

 

Отмечается, что эта встреча является результатом договоренностей, достигнутых между президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

 

В заявлении МИД Армении по поводу встречи, состоявшейся 3 ноября в Брюсселе, в частности, говорится:

 

«С целью определения правовых рамок совместной деятельности Комиссий стороны согласились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения».

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