Армен Григорян и Хикмет Гаджиев встретились в Белом доме

Ереван /Медиамакс/. В Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.
Пресс-служба аппарата Совета безопасности Армении сообщила, что встреча была организована по инициативе советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
«Армен Григорян и Хикмет Гаджиев обсудили процесс долгосрочного мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы, а также необходимость установления мира в регионе. Акцент был сделан на ликвидации последствий последней агрессии», - говорится в сообщении.
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