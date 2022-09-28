Армен Григорян и Хикмет Гаджиев встретились в Белом доме

Ереван /Медиамакс/. В Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Пресс-служба аппарата Совета безопасности Армении сообщила, что встреча была организована по инициативе советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Армен Григорян и Хикмет Гаджиев обсудили процесс долгосрочного мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы, а также необходимость установления мира в регионе. Акцент был сделан на ликвидации последствий последней агрессии», - говорится в сообщении.