Томас де Ваал: ЕС и Москва предложили сторонам разные проекты

Ереван /Медиамакс/. Старший аналитик Фонда Карнеги Томас де Ваал считает, что «самые жестокие и опасные вспышки насилия после 2020 года были направлены как против Армении, так и России».

«Россия обязана поддержать Армению в рамках как двустороннего договора, так и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Но у России существует проблема Украины. Азербайджан намерен доказать, что Россия неохотно поддерживает своего союзника, а ОДКБ - всего лишь «бумажный тигр»», - пишет де Ваал в статье «Над Арменией и Азербайджаном сильнее сгущаются грозовые тучи».

«В течение всего этого года Армения и Азербайджан вели переговоры при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. Насилие, произошедшее на прошлой неделе, не означает, что переговоры были притворством или пустой тратой времени, как утверждают некоторые аналитики. На самом деле они добились значительного прогресса. В начале лета стороны договорились о транспортных маршрутах, однако из-за сложностей, привнесенных русскими, все было приостановлено. Летом стороны интенсивно работали над текстами межгосударственного соглашения (по требованию Азербайджана) с положениями о правах и безопасности карабахских армян (по требованию Армении)», - отмечает Томас де Ваал.

Он отмечает, что «с 1991 года всех посредников в армяно-азербайджанском конфликте преследует одна и та же проблема: никто не платит за слово «нет»». «Лидеры считают, что могут публично отказаться от того, о чем договорились на отдельных встречах, продлить сроки или применить силу», - поясняет аналитик.

«Россия продолжает оставаться посредником с влиятельными интересами. Есть сообщения, что Москва выступила с проектом мирного договора, который откладывает вопрос о статусе Карабаха на неопределенный срок - вариант, которая нравится армянам больше, чем европейское предложение.

Процесс при посредничестве Шарля Мишеля в настоящее время является единственно жизнеспособным, и для его успеха требуется более сильная поддержка со стороны Европейской комиссии, государств-членов ЕС и Соединенных Штатов. «Если он провалится, альтернативой станет посредничество Москвы или, что еще хуже, стороны могут быть втянуты в новую войну», - заключает Томас де Ваал.