Вице-президент Турции обвинил Пелоси в «саботаже дипломатических усилий»

Ереван /Медиамакс/. Вице-президент Турции Фуат Октай раскритиковал высказывания спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сделанные в Армении.
«Эти высказывания далеки от понятий доброй воли и объективности и саботируют дипломатические усилия в регионе», - написал Октай в Twitter.
«В период, когда Южный Кавказ как никогда нуждается в мире и стабильности, призываю международных игроков действовать предельно справедливо и ответственно», - заявил вице-президент Турции.
Он подчеркнул, что «Турция и впредь будет поддерживать братский Азербайджан, освободивший в героической борьбе исторические земли от 30-летней несправедливости и незаконной оккупации».
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