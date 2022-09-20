Вице-президент Турции обвинил Пелоси в «саботаже дипломатических усилий» - Mediamax.am

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Вице-президент Турции обвинил Пелоси в «саботаже дипломатических усилий»


Фото: trt.com


Ереван /Медиамакс/. Вице-президент Турции Фуат Октай раскритиковал высказывания спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сделанные в Армении.

«Эти высказывания далеки от понятий доброй воли и объективности и саботируют дипломатические усилия в регионе», - написал Октай в Twitter.

 

«В период, когда Южный Кавказ как никогда нуждается в мире и стабильности, призываю международных игроков действовать предельно справедливо и ответственно», - заявил вице-президент Турции.

 

Он подчеркнул, что «Турция и впредь будет поддерживать братский Азербайджан, освободивший в героической борьбе исторические земли от 30-летней несправедливости и незаконной оккупации».

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