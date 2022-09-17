Путин: «Последний инцидент не имеет отношения к Карабаху» - Mediamax.am

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Путин: «Последний инцидент не имеет отношения к Карабаху»


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы хватает ресурсов для нормализации ситуации между Арменией и Азербайджаном.

Представляем вопрос и ответ Путина на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Самарканде:

 

- На Ваш взгляд, в данный момент предпринимаются попытки со стороны других стран как-то повлиять на ситуацию в Карабахе, пока Москва занята спецоперацией на Украине? И хватит ли у России сейчас ресурсов, чтобы продолжать оказывать влияние на коллег для поддержания мира?

 

- Как видите, хватает. Последний пограничный инцидент не имеет вообще никакого отношения к Карабаху. Это совсем в другом регионе, на границе между Арменией и Азербайджаном. Действительно, мы сожалеем об этом и, конечно, о жертвах, которые случились там, но в том числе, и прежде всего, под влиянием России этот конфликт удалось локализовать. Надеюсь, так и будет дальше. Ресурсов пока хватает, слава богу.

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