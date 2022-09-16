США и Турция провели встречу в рамках Стратегического диалога

Ереван /Медиамакс/. 15 сентября в Вашингтоне состоялось очередное заседание в рамках Стратегического диалога между США и Турцией.

На встрече председательствовали заместитель госсекретаря США Венди Шерман и замминистра иностранных дел Турции Седат Онал. В заседании приняла участие заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

В сообщении Госдепартамента США говорится, что «стороны подтвердили свое тесное сотрудничество в качестве партнеров и союзников по НАТО и провели предметный диалог по стратегическим глобальным и региональным вопросам и областям двустороннего сотрудничества».

Стороны подтвердили приверженность содействию миру и стабильности и дальнейшему углублению и укреплению прочного оборонного партнерства между США и Турцией.

«Делегации подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудили пути дальнейшей координации действий НАТО. Делегации рассмотрели возможные направления сотрудничества в различных частях мира, включая Ближний Восток и Африку, и подчеркнули важность укрепления мира на Южном Кавказе», - говорится в сообщении.