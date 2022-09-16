США и Турция провели встречу в рамках Стратегического диалога - Mediamax.am

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США и Турция провели встречу в рамках Стратегического диалога


Фото: arcpublishing.com


Ереван /Медиамакс/. 15 сентября в Вашингтоне состоялось очередное заседание в рамках Стратегического диалога между США и Турцией.

На встрече председательствовали заместитель госсекретаря США Венди Шерман и замминистра иностранных дел Турции Седат Онал. В заседании приняла участие заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

 

В сообщении Госдепартамента США говорится, что «стороны подтвердили свое тесное сотрудничество в качестве партнеров и союзников по НАТО и провели предметный диалог по стратегическим глобальным и региональным вопросам и областям двустороннего сотрудничества».

 

Стороны подтвердили приверженность содействию миру и стабильности и дальнейшему углублению и укреплению прочного оборонного партнерства между США и Турцией.

 

«Делегации подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудили пути дальнейшей координации действий НАТО. Делегации рассмотрели возможные направления сотрудничества в различных частях мира, включая Ближний Восток и Африку, и подчеркнули важность укрепления мира на Южном Кавказе», - говорится в сообщении.

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