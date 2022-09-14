Глава МИД Казахстана: «Сложно говорить о каком-то нарушении границы» - Mediamax.am

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Глава МИД Казахстана: «Сложно говорить о каком-то нарушении границы»


Фото: rbk.ru


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сказал, что вопрос о возможной отправке миротворцев из Казахстана в Армению не обсуждается.

«Вопрос так не стоит. Вчера на внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ премьер-министр Армении проинформировал о состоянии на границе между Азербайджаном и Арменией. Мы хотели получить объективную картину, потому что с двух сторон поступает различная информация. Поэтому главы государств приняли решение о том, чтобы генеральный секретарь ОДКБ выехал на место, получил полное видение и потом проинформировал глав государств», - эти слова Тлеуберди приводит ТАСС.

 

Глава МИД Казахстана заявил, что граница между Азербайджаном и Арменией не демаркирована, в связи с чем «о каком-то нарушении границы говорить тяжело».

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