Глава МИД Армении и помощник госсекретаря США обсудили вопрос разблокировки связей

Ереван /Медиамакс/. Армянская сторона придает важность роли сопредседательства Минской группы ОБСЕ и стран-сопредседателей в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сказал в телефонном разговоре с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.
В МИД Армении сообщили, что Мирзоян и Донфрид обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью и стабильностью.
Арарат Мирзоян ознакомил собеседницу с последними развитиями в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Собеседники коснулись вопросов, связанных с региональными транспортными инфраструктурами и процессом разблокировки экономических связей, а также с работой комиссий по делимитации и пограничной безопасности Армении и Азербайджана.
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