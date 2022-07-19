Глава МИД Армении и помощник госсекретаря США обсудили вопрос разблокировки связей - Mediamax.am

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Глава МИД Армении и помощник госсекретаря США обсудили вопрос разблокировки связей



Ереван /Медиамакс/. Армянская сторона придает важность роли сопредседательства Минской группы ОБСЕ и стран-сопредседателей в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сказал в телефонном разговоре с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.

 

В МИД Армении сообщили, что Мирзоян и Донфрид обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью и стабильностью.

 

Арарат Мирзоян ознакомил собеседницу с последними развитиями в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Собеседники коснулись вопросов, связанных с региональными транспортными инфраструктурами и процессом разблокировки экономических связей, а также с работой комиссий по делимитации и пограничной безопасности Армении и Азербайджана.

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