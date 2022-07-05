Пашинян: США играют значительную роль в создании мирной обстановки

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «роль и лидерство США в вопросе демократии играет значительную роль не только для обеспечения прав человека и установления верховенства закона в разных уголках мира, но и с точки зрения создание предсказуемой и мирной среды развития для народов регионов».

Об этом он сказал в поздравительном послании президенту Джо Байдену по случаю Дня независимости США.

«Дружба и партнерство между нашими государствами и народами основываются на общих ценностях, взаимном доверии и дружбе. Рад отметить, что сотрудничество между нашими правительствами и взаимная приверженность делу укрепления демократии приносят ощутимые результаты», - отметил Пашинян.